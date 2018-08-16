Ищу красивую Девушку модельной внешности. (желательно блондинка с милым лицом) Нужно сделать около 300 фотографий. Оплата 10 000 рублей. Фото не интимного характера! ( Все законно ) Обычные повседневные фото ...
Сделать фото на выставке
Сделать фото на выставке CHRISTMAS BOX. PODARKI 2018 (Москва, Крокус-экспо)
12 сентября. Один стенд. Недорого, предлагайте цены.
Заявки фрилансеров
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