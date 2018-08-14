Сделать фото оборудования на парковке в г. Великий Новгород

Мы производитель оборудования для парковки.

Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку в Великом Новгороде.

На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс оплаты парковки.

Качество фото/видео – любительское, можно на телефон с хорошим качество фотографий. Фото нужны для размещения на сайт. Пример http://3390017.ru/vypolnennye-proekty-po-avtomatizacii-parkovok/avtomaticheskaya-parkovka-muzeya-grand-maket/

Фотографии нужно делать в солнечный день, влажный асфальт – возможен.

Бюджет: 400 рублей. По окончанию работы фото можно предоставить на любом облаке/либо архивом на почту

Обратите внимание, во вложении более детальное описание задания

Бюджет: 400 рублей

Адрес парковки: ул. Октябрьская, 9