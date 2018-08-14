Нужен фотограф, Который сможет сделать хорошие фотографии нашей продукции для сайта.
Сделать фото оборудования на парковке в г. Великий Новгород
Мы производитель оборудования для парковки.
Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку в Великом Новгороде.
На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс оплаты парковки.
Качество фото/видео – любительское, можно на телефон с хорошим качество фотографий. Фото нужны для размещения на сайт. Пример http://3390017.ru/vypolnennye-proekty-po-avtomatizacii-parkovok/avtomaticheskaya-parkovka-muzeya-grand-maket/
Фотографии нужно делать в солнечный день, влажный асфальт – возможен.
Бюджет: 400 рублей. По окончанию работы фото можно предоставить на любом облаке/либо архивом на почту
Обратите внимание, во вложении более детальное описание задания
Бюджет: 400 рублей
Адрес парковки: ул. Октябрьская, 9
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