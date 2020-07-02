Сделать фотографию

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт1 заявка200 просмотров

По оговоренным в личной переписке условиям.

5 лет назад
uliana_ast
Ульяна 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ksunchik233
Ксения 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$20
8 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравилось сотрудничать с Ульяной. Чётко и понятно излагает задание, помогает на каждом этапе. Приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

Ksunchik233
Ксения 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

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