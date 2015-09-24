Требуется сделать серию фотографий на тему: "Один день школьника". В серии должны быть представлены следующие этапы: просыпание, умывание, зарядка, завтрак, сборы в школу, возвращение с хорошей оценкой, поощрение за неё, возвращение с плохой оценкой, наказание за неё, подготовка домашнего задания, помощь по дому, игра, укладывание спать. Фотографии могут быть как с обработкой, так и без.