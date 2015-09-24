Требуется фотограф с собственной мобильной фото-студией для объектной съемки для интернет-магазина. 10тис товаров. Тематика рыбалка. (изделия не стеклянные, без отражения) Нам нужны 4 фотографии товара. Две фотографии упаковки (обе стороны), две товара. На белом фоне. С минимальной обработкой, ...
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Требуется сделать серию фотографий на тему: "Один день школьника". В серии должны быть представлены следующие этапы: просыпание, умывание, зарядка, завтрак, сборы в школу, возвращение с хорошей оценкой, поощрение за неё, возвращение с плохой оценкой, наказание за неё, подготовка домашнего задания, помощь по дому, игра, укладывание спать. Фотографии могут быть как с обработкой, так и без.
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