Создание полезной модели - иридоскоп

Каталожная сьемка ювелирных изделий в Киеве 50 фото без обработки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фотофиксация радужки глаза с использованием светодиодов направленных на зрачок, для достижения без бликового эффекта на
радужке!
Основные требования к изделию 1.Разрешение 12/16 МП 2.Возможность передавать/сохранять изображение на накопитель памяти в формате PNG и JPG с минимальным параметрами изоброжения 4мп
х на 4мп. 3. Наличие аккумулятора/батареи для автономного режима и/или через USB кабель 4. Передача изображения на компьютер
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