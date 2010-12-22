Требуется фотограф для работы в студии.

$1000
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График с ПН-Чт с 10.00 до 20.00

Требования: Навыки предметной фотосъёмки: одежда, обувь

Обязанности: съёмка одежды, обуви, аксессуаров

Оформление по ТК

Телефон: 8 (495) 620 58 83

Эл.почта: [email protected]

13 лет назад
230302
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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