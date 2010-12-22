Требуется фотограф для работы в студии.

Ищем фотографов со своим оборудованием: 1. Зеркалка + Нормальный объектив (пригодный для макросъемки) 2. Штатив 3. Оборудование для освещения мелких объектов в условиях выездной съемки (чего нет - придумаем и найдем в процессе) 3. Прямые руки, время и желание ...