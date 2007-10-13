Выпускной альбом для студентов военмеха

ТОЛЬКО МОСКВА Требуется периодическое фотографирование запонок и других товаров для ИМ. от 50 до 200 предметов Я даю Вам образцы (поэтому только Москва!) Мне нужно от вас получить : Качественные фотографии каждого товара в трёх разрешениях 150*150 250*250 ...