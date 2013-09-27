Адаптация под гаджеты

HTML-версткаЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Нужно сайты rmgroup.com.ua eventpro.com.ua сделать адаптивными (iphone, ipad, desctop) до 01.10.2013

10 лет назад
design4web
Михаил 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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