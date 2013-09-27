Работа по opencart.

Есть готовая HTML верстка fotograf-vspb.ru , в нее нужно доверстать фотогалерю, такую же как на сайте glam-foto.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цена проекта 5000, т.к. верстка проведена.
Потребность в верстке письма и доработках сайта на Opencart. ТехЗадание прилагается. Сайт www.magia-mozaiki.ru.
- Похожие заказы
- $20HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Для удалённой работы требуется верстальщик и программист (или один человек, сочетающий в себе эти качества) для выполнения работ по созданию сайтов на UMI.CMS. Оплата договорная, сдельная, по проектам. Готовы выслушать ваши предложения по стоимости. Объём ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Имеется макет из 4 страниц. Требуется создать эти страницы под тему WP-Bootstrap (Основана на Twitter bootstrap). Движок - Wordpress. Страницы должны нормально отображаться на мобильных устройствах. http://sim-online.ru/mock/Home.html http://sim-online.ru/mock/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82_.html http://sim-online.ru/mock/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html http://sim-online.ru/mock/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B8.html Опыт работы с Twitter Bootstrap и Wordpress обязателен. Проект макета в Axure ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн сайта(в приложенном файле). Нужно сделать верстку и прикрутить на Drupal.HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно создать страницу товара под планшет. На странице должны быть интерактивные кнопки. Нажатие на кнопку вызывает процесс показа ролика либо фото. Примерный вид страницы прикреплен.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
При оформлении заказа с регистрацией нужно убрать поля ОГРН, ИНН, Страна и Регион. Просто стандартная регистрация с обычными полями. Пропали пункты 3 и 4. при оформлении заказа При выборе какого либо товара строка поиска которая в шапке сужается ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сверстать странницу (html/css) Верстать нужно из Adobe Illustrator Обязательно сохранить все имена (name у полей ввода) Файлы прилагаю: https://docs.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PeXc3bmRjMF9iRlU/edit?usp=sharing Ваши предложения по цене и срокам.Завершен10 лет назад
Нужно сделать шаблон под WordPress . По сути внести измения в уже готовую верстку. То есть сверстать для Wordpress несколько картинок и анимаций css3 для сайта 271e.ru на НTML 5. Вся анимация должны ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Сайт спортивной тематики - конкретно футбол. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в данном вопросе, - так легче будет работать. Дизайн есть. Будет 5 разных типов внутренних страниц, несколько отличающихся по структуре. Подробное ТЗ пока не написано, совместно ...Завершен10 лет назад