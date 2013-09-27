Работа по opencart.

Для удалённой работы требуется верстальщик и программист (или один человек, сочетающий в себе эти качества) для выполнения работ по созданию сайтов на UMI.CMS. Оплата договорная, сдельная, по проектам. Готовы выслушать ваши предложения по стоимости. Объём ...