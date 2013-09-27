Демо-страница

Нужно максимально минимизировать код применяя html5 css3 php и тд., для сайта www.absolut-i.com.ua сайт на html на нем и планирую..без всяких cms. (нужен толковый кодер со знанием данных языков) так же чтоб сайт четко выглядел ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать страницу товара под планшет.
На странице должны быть интерактивные кнопки.
Нажатие на кнопку вызывает процесс показа ролика либо фото.
Примерный вид страницы прикреплен.
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