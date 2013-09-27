Демо-страница

$100
HTML-версткаЗакрыт7 заявок191 просмотр
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Нужно создать страницу товара под планшет.

На странице должны быть интерактивные кнопки.

Нажатие на кнопку вызывает процесс показа ролика либо фото.

Примерный вид страницы прикреплен.

10 лет назад
mastersinfo
Наталья 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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