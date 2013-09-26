Переписать сайт

Сайт vmstar.ru Движок wordpress Менять будем этот раздел: http://vmstar.ru/category/photo Фото нового раздела: рис1, рис2 (псд есть) Примерно все будет работать как тут: http://vmstar.ru/video.html Функционал раздела: 1. создание/редактирование вкладок через админку 2. фото на странице - это галереи созданные плагином NextGEN Gallery 3. перемещение ...
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Нужно максимально минимизировать код применяя html5 css3 php и тд., для сайта www.absolut-i.com.ua
сайт на html на нем и планирую..без всяких cms. (нужен толковый кодер со знанием данных языков) так же чтоб сайт четко выглядел под мобильные и планшеты
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