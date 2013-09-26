Доработка сайта

HTML-версткаЗакрыт4 заявки178 просмотров
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Друпал + Ундеркат

Имеется Psd 2 страниц их надо натянуть на друпал.

Так же есть маг в который надо внести около 150 товаров.

Ребят расценки знаю только реальные предложения

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10 лет назад
zda3006ov
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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