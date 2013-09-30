HTML вёрстка сайта, 9 страниц

Добрый день коллеги,

смотрите требуется html вёрстка сайта, выкладываю дизайн 9 страниц и архив с имеющейся вёрсткой (главная недоконца, но со слайдером)

По требованиям:

- кросбраузерность от ие7+

- валидная (засовывать DIV в А неправильно)

- слайдер на главной jquery

- использовать аболют в самом крайнем случае!!! (если убрать какой-то блок, то он должен замещаться следующим и т.д., блоки должны тянуться если туда больше контента вставить, а то нам сверстали тут полностью всё абсолютом))

ПО времени срок - завтра в 5-6 показать первый вариант всех страниц, я проверю и чтобы до конца дня сделать правки.

От вас ждём цену за эту работу.