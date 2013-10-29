Сверстать одностраничник

$50
HTML-версткаЗавершен13 заявок236 просмотров
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Есть сайт: http://narodkrep5.ru/. Его нужно доверстать (макет в приложении)

Сделать нужно сегодня до 21:00.

10 лет назад
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Denis_Demut
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Справился быстро, нормально все
отлично поработали !
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