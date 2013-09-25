Верстка одной страницы сайта

необходимо нарезать дизаин в ПСД на страницы с использованием HTML5 (адаптивная верстка ) каждая страница для 4х резолюций всего 8 страниц HTML. Презентация с указанием внешнего вида страниц по адресу https://docs.google.com/presentation/d/1Glx05xbDRBmkAAoI9Bw0iCnPJd7qM-BO0EY9C8c1fxk/edit?pli=1#slide=id.p Если вы посредник , ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать 1 страницу сайта.
Сроки, стоимость - в личку пожалуйста.
Могу предложить альтернативный вариант оплате
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