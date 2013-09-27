Верстка сайта на базе готового шаблона

Здравствуйте. Есть 2 шаблона DLE. Оба они сделаны под фиксированную ширину 1000px в 3 колонки, стандартный портальный вариант. Необходимо сделать так, чтобы центральная(контентная) часть была резиновой, ширина же самого шаблона должна варьироваться в пределах 980-1200px. Естественно, нужно, ...