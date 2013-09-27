Верстка сайта на базе готового шаблона

$50
HTML-версткаЗавершен20 заявок188 просмотров
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Нужно сверстать сайт на базе готового шаблона. Примеры задач на скринах.

Макетов много верстка нужна постоянно.

Верстка сайта
10 лет назад
ognev1990
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
huntz7777
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Выполнил всё качественно и в сроки.
Все отлично, совету.
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