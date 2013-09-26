Натянуть дизайн на вордпресс

Доброго времени суток всем.

Нужно сверстать макет, натянуть и настроить на вордпрессе или джумла.

Макет смотрите в приложении, там есть вордовский файл, в нем описание по эффектам и ссылки на примеры.

Эффекты собственно не критичны.

Интересны сроки и стоимость.

Отклики только сюда.

Заранее спасибо, всем хорошего настроения.