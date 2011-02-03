Добрый день! есть вся инфо по сайту, его надо просто собрать из имеющихся файлов Повесить на хостинг, выложить всю инфу. так же на какой движок лучше все положить, была джумла и друпал ...
- Интернет-магазины14 заявокЗакрыт11 лет назад
Друпал + Ундеркат Имеется Psd 2 страниц их надо натянуть на друпал. Так же есть маг в который надо внести около 150 товаров. Ребят расценки знаю только реальные предложения ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
С этого сайта http://allovergraphics.ru/ пройти по ссылки сделать заказ. Вот эту страницу надо от рисовать ну что то такое.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Сверстать готовый диз.отредактировать маг. Сделать правильные сылки, наполнить, прикрутить галерею.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта, подробности в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Настроить магазин и внести товар VirtueMart 1.1.4 stableИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Требуется наполнить магазин товаром +(статьями(паутина с ключевыми словами)) подобрать изображение под галерею, Фотошоп.Сделать правельное меню . Работы не много, на день, а то и меньше. Joomla.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется наполнить магазин товаром .изображением, Сделать категории товара JoomlaНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть пример и информация, нужно копия сайта. не дорогоСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад