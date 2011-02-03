zda3006ov

Николай zda3006ov

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Приватно для Склярова Антона
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Дизайн выполнен качественно и быстро, с учетом всех требований и пожеланий. Спасибо!
Ответный отзыв
rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Посадить дизайн на Джумла. Приватно для rtsasuk
Joomla
Николай четко поставил задачу и все объяснил что надо. Человек знает что хочет. Корректно общался. Вообще было приятно работать с таким человеком. Сичас продолжаем сотрудничать.
Рус оперативно выполнил работу, потом перенес и настроил сайт+ маг. Был постоянно в сети и ответил на все интересующие вопросы.Так же делал поправки в режиме онлайн,
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