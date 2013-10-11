Верстка сайта из PSD

Доброго времени суток всем. Нужно сверстать макет, натянуть и настроить на вордпрессе или джумла. Макет смотрите в приложении, там есть вордовский файл, в нем описание по эффектам и ссылки на примеры. Эффекты собственно не критичны. Интересны сроки ...