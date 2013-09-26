Натяжка Psd на Virtuemart 2

Друпал + Ундеркат Имеется Psd 2 страниц их надо натянуть на друпал. Так же есть маг в который надо внести около 150 товаров. Ребят расценки знаю только реальные предложения ознакомтись с сайтом flurdes / ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется Psd списка категорий, списка товаров и карточки товара, необходимо все это сделать рабочим на Virtuemart 2.
Макете выложу чуть позже, просьба написать "вилку" цен, что бы понимать, о чем с кем говорить...
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