Сверстать и настроить функционал нового раздела.

$250
HTML-версткаЗавершен4 заявки263 просмотра
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Сайт vmstar.ru

Движок wordpress

Менять будем этот раздел: http://vmstar.ru/category/photo

Фото нового раздела: рис1, рис2 (псд есть)

Примерно все будет работать как тут: http://vmstar.ru/video.html

Функционал раздела:

1. создание/редактирование вкладок через админку

2. фото на странице - это галереи созданные плагином NextGEN Gallery

3. перемещение по разделу без перезагрузки страницы (ajax)

более подробно ТЗ и порядок работы обсудим обязательно в скайпе

10 лет назад
bjunior
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
zaraffa
Алекс 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$200
10 дней
Работа была сделана по всем требованиям тз. Остался очень доволен результатом. Рекомендую Алекса как профессионального программиста, знающего свое дело.
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