Поправить верстку

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HTML-версткаЗавершен9 заявок226 просмотров
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Требуется:

1. Заставить шрифты корректно отображать кирилицу (все шрифты на странице)

http://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Open+Sans.

2. Главное меню переместить вправо: http://clip2net.com/s/5PeSh5

Посмотреть можно здесь: http://smartstart.by/t/

Архив с хтмл в аттаче.

10 лет назад
Rogerr
43 годаПольша
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
alexey-strekalov
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отлично! Разобрались со всеми возникшими косяками походу работы.
Все отлично!
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