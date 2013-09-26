Нужен верстальщик на проектную работу, в среднем 3 - 4 заказа в месяц.

С опытом less и twitter bootstrap, суть работы:

Процесс вёрстки будет примерно такой. Вам дают макеты (psd), вы по скриншотам уже выполненных работ выбираете наиболее похожий скин. На стенде активируем этот скин. Вы берёте с него HTML код нужных страниц, ну и даём вам папку с исходниками стилей. Вы смотрите код, пишете что надо в нём подправить, что бы вам было удобнее. Программист вносит эти изменения через Diazo и далее вы уже сами правите стили и выкладываете их на стенд.

Ответом на проект пожалуйста указывайте опыт работы с Twitter Bootstrap + Less, оценку вашего часа работы, примерный график работы.