Доверстать сайт HTML и CSS + дбавить текст, вид

http://расклейка-объявлений.com.ua/

Нужно до верстать сайт, 1 страницу дальше я буду переносить сам на движок!

http://www.ex.ua/499151794211

Вот как оно должно выглядеть!+текст и скрипт с видео+картинки(Все готово я все предоставлю)!

Главное чтоб грамотно!До 10$

Это будет пока что 1 страничный сайт!