Доверстать сайт HTML и CSS + дбавить текст, вид

Нужно максимально минимизировать код применяя html5 css3 php и тд., для сайта www.absolut-i.com.ua сайт на html на нем и планирую..без всяких cms. (нужен толковый кодер со знанием данных языков) так же чтоб сайт четко выглядел ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://расклейка-объявлений.com.ua/
Нужно до верстать сайт, 1 страницу дальше я буду переносить сам на движок!
Вот как оно должно выглядеть!+текст и скрипт с видео+картинки(Все готово я все предоставлю)!
Главное чтоб грамотно!До 10$
Это будет пока что 1 страничный сайт!
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