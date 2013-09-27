Сверстать большую страницу

HTML-версткаЗавершен3 заявки232 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо сверстать странницу (html/css)

Верстать нужно из Adobe Illustrator

Обязательно сохранить все имена (name у полей ввода)

Файлы прилагаю:

https://docs.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PeXc3bmRjMF9iRlU/edit?usp=sharing

Ваши предложения по цене и срокам.

10 лет назад
samjoop
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
CodeGroup
Николай 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$150
3 дня
Задача была поставлена четко. На все вопросы по проекту быстро получил ответ. Георгий порядочный заказчик, вежлив в общении. Предоплату получил сразу, перед началом работы, оплату получил моментально после завершения. Рекомендую сотрудничать с Георгием. Георгий - честный, порядочный, добросовестный заказчик.
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