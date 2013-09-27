Сверстать большую страницу

Нужно максимально минимизировать код применяя html5 css3 php и тд., для сайта www.absolut-i.com.ua сайт на html на нем и планирую..без всяких cms. (нужен толковый кодер со знанием данных языков) так же чтоб сайт четко выглядел ...
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Здравствуйте.
Необходимо сверстать странницу (html/css)
Верстать нужно из Adobe Illustrator
Обязательно сохранить все имена (name у полей ввода)
Файлы прилагаю:
https://docs.google.com/file/d/0B6AzBlVbcn1PeXc3bmRjMF9iRlU/edit?usp=sharing
Ваши предложения по цене и срокам.
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