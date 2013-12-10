Верстка и установка сайта на WP

Сайт спортивной тематики - конкретно футбол. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в данном вопросе, - так легче будет работать.

Дизайн есть. Будет 5 разных типов внутренних страниц, несколько отличающихся по структуре. Подробное ТЗ пока не написано, совместно с исполнителем решу - надо ли писать или можно будет все вопросы обсудить в скайпе/почте.

Соответственно, нужна верстка, установка на WordPress, и отладка, отладка. Нужен исполнитель, готовый допиливать все до победного конца.

Пишите примерные сроки и денежную вилку - от и до, в зависимости от задания. Понимаю, что сложно, когда не видишь ТЗ, поэтому и предлагаю указывать диапазон.