Верстка и установка сайта на WP

$1000
HTML-версткаЗавершен17 заявок325 просмотров
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Сайт спортивной тематики - конкретно футбол. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в данном вопросе, - так легче будет работать.

Дизайн есть. Будет 5 разных типов внутренних страниц, несколько отличающихся по структуре. Подробное ТЗ пока не написано, совместно с исполнителем решу - надо ли писать или можно будет все вопросы обсудить в скайпе/почте.

Соответственно, нужна верстка, установка на WordPress, и отладка, отладка. Нужен исполнитель, готовый допиливать все до победного конца.

Пишите примерные сроки и денежную вилку - от и до, в зависимости от задания. Понимаю, что сложно, когда не видишь ТЗ, поэтому и предлагаю указывать диапазон.

10 лет назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$900
30 дней
Очень грамотные исполнители. Реализовали многие вещи, в возможности реализации которых на WordPress я сомневался. Спокойно относились к многочисленным правкам с моей стороны, спокойно доделывая все в соответствии с пожеланиями. Крайне рекомендую как исполнителей на серьезные проекты. Обязательно еще обращусь.
Сотрудничеством очень доволен, Павел один из тех людей, с кем всегда приятно вести проекты. Четкое задание, своевременная оплата, хорошее отношение и понимание. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
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