Верстка нескольких страниц

Нужно максимально минимизировать код применяя html5 css3 php и тд., для сайта www.absolut-i.com.ua сайт на html на нем и планирую..без всяких cms. (нужен толковый кодер со знанием данных языков) так же чтоб сайт четко выглядел ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать шаблон под WordPress . По сути внести измения в уже готовую верстку.
То есть сверстать для Wordpress несколько картинок и анимаций css3 для сайта 271e.ru
на НTML 5.
Вся анимация должны быть без фонов, как в png
1.Внести правку на слайдер на главной странице 271e.ru, сделать уровень полоски под текстом везде одинаковый ( на последних 2х слайдах полоска уходит вниз)
2.Нужно переделать первые кадры слайдера.
Вместо первых 4 слайдов сделать 3 слайда ( они переделаны в psd)
3.По псд шаблону сверстать анимацию на станице 271e.ru/kak-rabotaet лампочка должна иметь эффект свечения, то есть пульсирующие лучи света. (то есть из статической картинки сделать анимированную для установки на сайт) И перенести вниз страницы полоску над картинкой
4. На странице 271e.ru/o-nas доработать картинку мясорубки. Сделать её крупнее, отделить лозунг снизу, сделать её анимированной. Сверху падают овощи, ручка крутится и вылетают монеты
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