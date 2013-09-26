Верстка нескольких страниц

Нужно сделать шаблон под WordPress . По сути внести измения в уже готовую верстку.

То есть сверстать для Wordpress несколько картинок и анимаций css3 для сайта 271e.ru

на НTML 5.

Вся анимация должны быть без фонов, как в png

1.Внести правку на слайдер на главной странице 271e.ru, сделать уровень полоски под текстом везде одинаковый ( на последних 2х слайдах полоска уходит вниз)

2.Нужно переделать первые кадры слайдера.

Вместо первых 4 слайдов сделать 3 слайда ( они переделаны в psd)

3.По псд шаблону сверстать анимацию на станице 271e.ru/kak-rabotaet лампочка должна иметь эффект свечения, то есть пульсирующие лучи света. (то есть из статической картинки сделать анимированную для установки на сайт) И перенести вниз страницы полоску над картинкой

4. На странице 271e.ru/o-nas доработать картинку мясорубки. Сделать её крупнее, отделить лозунг снизу, сделать её анимированной. Сверху падают овощи, ручка крутится и вылетают монеты