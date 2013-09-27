Адаптивная верстка сайта

http://расклейка-объявлений.com.ua/ Нужно до верстать сайт, 1 страницу дальше я буду переносить сам на движок! http://www.ex.ua/499151794211 Вот как оно должно выглядеть!+текст и скрипт с видео+картинки(Все готово я все предоставлю)! Главное чтоб грамотно!До 10$ Это будет пока что 1 страничный сайт!