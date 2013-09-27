Для удалённой работы требуется верстальщик и программист (или один человек, сочетающий в себе эти качества) для выполнения работ по созданию сайтов на UMI.CMS.

Оплата договорная, сдельная, по проектам. Готовы выслушать ваши предложения по стоимости. Объём заказов 2-3 проекта в неделю.

Если Вы находитесь в славном городе Санкт-Петербурге, то предпочтём работать с Вами.

Если заинтересовались, то пишите тип работы и предлагаемую стоимость и сроки, например:

Обычный сайт – n рублей, от t дней

Каталог – n рублей, от t дней

Магазин – n рублей, от t дней