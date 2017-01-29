Миникалькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки124 просмотра

Нужна точная копия этой формы http://sv-garant.ru

Прям можно спереть.

http://220prosto.ru

Своя стоит но не подключена

Интересует цена и сроки

8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкое задание, оперативная проверка и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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