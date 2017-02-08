Нужно сверстать одну страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен36 заявок294 просмотра

Здравствуйте! 

Нужно сверстать одну страницу. 

Верста с соблюдением всех стандартов и кросбраузерности. 

Сроки 1-2 дня, в идеале до ПН обеда. 

Кто заинтересован пишите в личку, вышлю макет для оценки. 

Оплата по факту выполнения работы.

8 лет назад
onsales
Денис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

dmiigozavr
49 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$25
2 дня
Проект реализован быстро но при этом очень все сделано качественно!!! За что огромное спасибо. Этап правок так же был реализован без каких либо проблем. Рекомендую!!!
Заказчик отличный, все понятно и лаконично, оплата незамедлительная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dmiigozavr
49 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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