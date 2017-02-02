Добрый день, нужно сделать на сайте правильную микроразметку чтобы в поиске выдавались красивые результаты. Подробности тут – https://www.evernote.com/shard/s619/sh/9f070e3f-fe2e-4816-a824-0505054063b0/929448bd40a81fd80d29dc1859b64da2 Указывайте пожалуйста примерный бюджет.
Необходимо адаптировать сайт под мобильные устройства
Привет, Ребята, есть сайт, плохо отображается на мобильных устройствах, необходимо сделать верстку.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужна точная копия этой формы http://sv-garant.ru Прям можно спереть. http://220prosto.ru Своя стоит но не подключена Интересует цена и срокиЗавершен8 лет назад
есть шаблон бурстрап нужно очень грамотно залить сайт, от и до! платежная системаHTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
От Вас : цена за 1 час работы. примеры работ (интернет-магазины, адаптивные и респонсив сайты) Откликнувшимся скину задание на просчет в будущем возможны еще проекты , поэтому от Вас небольшое резюме по ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать копию или скачать bravo-lux.com/HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Здравствуйте, Проект по верстке лендинга как и оговаривали по нашему PSD (десктоп, таблет, мобил). Респонсив. С увежнием ГригорийЗавершен8 лет назад
Есть личный кабинет сетевого проекта, 5 страниц. Нужна верстка на Material Desig + Angular 2.0, без использования бустрапа и тд. Только материла и ангуляр. Срочно, по оплате не обижу. https://material.angularjs.org/latest/HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен ответственный человек, разбирающийся у верстке и натяжки на Wordpress По проекту нужно сделать: * адаптивная верстка на Bootstrap * натяжка на WordPress с плагинами Макет в ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Внести правки в стандартный шаблон Вордпресс. Добавить необходимые элементы, подправить верстку. Желателен опыт верстки информационных порталов, блогов. Нужен верстальщик, к которому в последствии можно будет обращаться периодически, с подобными просьбами внести правку в тему. Указывайте ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Сверстать одностраничник, настроить формы на отправку на почту, не адаптив. Важно соблюсти расстояния, шрифты и цвета как в макете. Шрифты и svg приложу.Завершен8 лет назад