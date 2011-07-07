Проблема с IE - кнопки всегда под фокусом

HTML-версткаЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Добрый день!

На странице, которую вы найдете в приложении, при просмотре в IE почти при любом действии выставляется фокус на каждую имеющуюся кнопку.

Как проверить - тыкая в текстовые поля на странице, можно заметить, как фокус перемещается с кнопки на кнопку или на обе кнопки одновременно.

Если вы знаете / сможете найти решение этой проблемы, чтоб ни при загрузке страницы, ни при кликании на другие элементы, кнопки не были "под фокусом" - прошу, пишите ваши сроки и стоимость.

12 лет назад
kandreyv
Андрей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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