Проблема с IE - кнопки всегда под фокусом

Добрый день!

На странице, которую вы найдете в приложении, при просмотре в IE почти при любом действии выставляется фокус на каждую имеющуюся кнопку.

Как проверить - тыкая в текстовые поля на странице, можно заметить, как фокус перемещается с кнопки на кнопку или на обе кнопки одновременно.

Если вы знаете / сможете найти решение этой проблемы, чтоб ни при загрузке страницы, ни при кликании на другие элементы, кнопки не были "под фокусом" - прошу, пишите ваши сроки и стоимость.