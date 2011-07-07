Исправить существующую верстку на сайте

Нужно сверстать в HTML два макета из PSD, фиксированные, под ширину 1280px. Вот образцы: http://freelancer.net.ua/tmp/dry_dry_main.jpg http://freelancer.net.ua/tmp/dry_dry_news.jpg Сообщите пожалуйста вашу стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проблемы с версткой на сайте, необходимо их решить. ТЗ в приложении.
Важный момент, доступа к FTP не будет, но все необходимые вам файлы будут предоставлены.
Нужен Опытный верстальщик!
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