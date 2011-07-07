Исправить существующую верстку на сайте

$15
HTML-версткаЗавершен6 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть проблемы с версткой на сайте, необходимо их решить. ТЗ в приложении.

Важный момент, доступа к FTP не будет, но все необходимые вам файлы будут предоставлены.

Нужен Опытный верстальщик!

12 лет назад
wdwdwd
44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Amics
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$15
1 день
Хороший исполнитель. Сделал всё достаточно быстро. Необходимые правки делались "на лету". Будем сотрудничать.
Хороший заказчик, приятен в общении.
  • Похожие заказы

  • Верстка 2-х макетов

    Нужно сверстать в HTML два макета из PSD, фиксированные, под ширину 1280px. Вот образцы: http://freelancer.net.ua/tmp/dry_dry_main.jpg http://freelancer.net.ua/tmp/dry_dry_news.jpg Сообщите пожалуйста вашу стоимость и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простая верстка

    $10

    Требуется сделать 5 страничек с простой версткой. 1. Шапка 2. Верхнее меню 3. Левое или правое меню 4. Область контента 5. Низ Для каждого шаблона должен быть бекграунд на весь экран. Верстка должна быть универсальной ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка web-приложения для заказа еды

    $50

    Есть web-приложение длы заказа еды (http://zakagiedu.ru/etaj/web/), оно использует фреймворк sencha touch, поэтому работает только в webkit-based браузерах. Нужно сделать примерно такое-же, но с использованием какого-нибудь другого фреймворка, чтобы приложение работало во всех браузерах.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка по верстке

    Пока нужна одна мелкая доработка, возможно позднее еще будет необх-ть http://love-poligon.ru/registration.php - нужно раскидать как-то инф-ю в центр. блоке, чтобы он более цельно выглядел, а то слишком мало места занято, около одной трети ширины и справа ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка дивами

    Верстка дивами, несложная. макет в psd при переговорах. сегодня, оплата Webmoney (у меня сертификат продавца), дальнейшее сотрудничество

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    Нужно сделать веб сайт под ключ, дизайн есть, нужна верстка + настройка. Дизайны всех страниц будут. От вас цена и сроки! Оплата по факту выполнения работ, на вашем сервере, после оплаты переносите. Вот дизайн главной:

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка макета

    Верстка макета в приложении. резиновая. В комментариях указывайте пример сайта, версткой которого вы занимались - для оценки качества. Потом будет еще приблизительно 15 страниц внутренних, если сработаемся. Срок сдачи - понедельник 12 МСК. Потому как меня с ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка макета (Срочно)

    $30

    Нужно в сжатые сроки завершить верстку внутрених страниц. Главный макет и домашняя страница готовы. Задание не сложное, но необходимы навыки PHP.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад