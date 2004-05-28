дефолтный скин в phorum'е сверстан в целом неплохо, но при внимательном рассмотрении обнаруживается масса неэффективностей.

требуется создать идеальный скин с точки зрения верстки, все откомментировать, соптимизировать, причесать и вылизать.

будет пара небольших пожеланий по раскладке, например фолдеры форумов нужно будет переверстать в виде табов. так же интерфейс добавления файлов и картинок нужно будет переписать (подробности я уточню). и последнее, потребуется добавить два дополнительных поля в форму для сообщения (зип код и улицу, улица по зипу выбирается из базы данных, это я так же уточню).

от исполнителя требуется продемонстрировать что он или она владеют php и html на уровне высшего пилотажа. идеально если человек хорошо знает внутреннее устройство phorum'а.

цена торгуема, качество - нет.

вариантов оплаты только два: ikobo или western union.

успешное качественное исполнение этого проекта почти гарантирует дальнейшее сотрудничество.