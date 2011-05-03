Вакансия только для тех, кто может свободно работать днем в рабочие дни и часы, а не "только по вечерам или выходным", то есть для тех кто работает дома.

Требуется верстальщик html, css на удаленную работу.

Нам нужна быстрая валидная кроссбраузерная верстка по разовым, периодически возникающим задачам.

Обязательно наличие Skype, присутствие в сети.

Просьба указывать ссылку на портфолио, если такого нет в Вашем профиле.

Пожалуйста, указывайте Вашу стоимость в час или в сутки (8 часов).

Офисным сотрудникам, желающим "подработать", халтурщикам, пропадающим, не соблюдающим сроки, не имеющим портфолио - просьба: не оставлять заявок.