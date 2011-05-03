Требуется верстальщик html, css

HTML-версткаЗавершен13 заявок309 просмотров
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Вакансия только для тех, кто может свободно работать днем в рабочие дни и часы, а не "только по вечерам или выходным", то есть для тех кто работает дома.

Требуется верстальщик html, css на удаленную работу.

Нам нужна быстрая валидная кроссбраузерная верстка по разовым, периодически возникающим задачам.

Обязательно наличие Skype, присутствие в сети.

Просьба указывать ссылку на портфолио, если такого нет в Вашем профиле.

Пожалуйста, указывайте Вашу стоимость в час или в сутки (8 часов).

Офисным сотрудникам, желающим "подработать", халтурщикам, пропадающим, не соблюдающим сроки, не имеющим портфолио - просьба: не оставлять заявок.

HTMLCSS
13 лет назад
makudr
Михаил 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$5
Спасибо Александр. Все задание сделано на качественном уровне в короткие сроки и за приемлемую сумму. Мои рекомендации.
Лояльный и адекватный работодатель! с оплатой вопросов и трудностей не возникло! все во время и с полна!
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