Есть вакансия верстальщика. Работа удаленно, оплата сдельно попроектно. В месяц около восьми проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вакансия только для тех, кто может свободно работать днем в рабочие дни и часы, а не "только по вечерам или выходным", то есть для тех кто работает дома.
Требуется верстальщик html, css на удаленную работу.
Нам нужна быстрая валидная кроссбраузерная верстка по разовым, периодически возникающим задачам.
Обязательно наличие Skype, присутствие в сети.
Просьба указывать ссылку на портфолио, если такого нет в Вашем профиле.
Пожалуйста, указывайте Вашу стоимость в час или в сутки (8 часов).
Офисным сотрудникам, желающим "подработать", халтурщикам, пропадающим, не соблюдающим сроки, не имеющим портфолио - просьба: не оставлять заявок.
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