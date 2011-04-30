Верстальщик на многих платформах

Ищем опытного верстальщика для выполнения регулярных заданий. Возможна полная ставка. Верстка из .psd , .ai , а также - верстка для мобильных и смартфонов. Понимание кроссбраузерности обязательно, знание стилей. Английский - не менее технического. Ждем ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищю верстача для различных интересных объектов!
и для дальнейшего сотрудничества!
Требования:
возраст 19-23
МЕСТО - КИЕВ!
Портфолио)
Успехов!
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