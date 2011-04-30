Верстальщик на многих платформах

HTML-версткаЗакрыт5 заявок273 просмотра
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Ищю верстача для различных интересных объектов!

и для дальнейшего сотрудничества!

Требования:

возраст 19-23

МЕСТО - КИЕВ!

Портфолио)

Успехов!

13 лет назад
istore
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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