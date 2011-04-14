Требуется помощник верстальщика на удаленку

$300
HTML-версткаЗакрыт4 заявки329 просмотров
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Берется сайт на wordpress. Выбирается тема из коллекции примерно в 100 тем. уникализируется картинка в шапке, если требуется то берется из гугла по заданной тематике. Причесывается CSS чтобы выглядело так чтобы можно было комфортно смотреть сайт и не стыдно показать людям. Выравнивается то да се, делаются отступы. При необходимости скругляются углы всяких таблиц через jquery/ накладываются градиенты через jquery.

Делается все чтобы сайт выглядел лучше чем средняя поделка васи на народ.ру но в рамках разумного, а разумным будем считать 1 час на сайт. тут зависит от вашего технического уровня. те кто только начинают изучать HTML могут и 3 часа провозиться. Дальше пишется рерайт текста около 1.5к символов и размещается.

Дальше переходим к следующему сайту. Все это корректирую я через планировщик, добавляю задачи, убираю. Если где-то на мой дизайнерский вкус тема не соответствует требованиям я прошу ее доработать и т.п. Так же в работу входит покупка/продление, слежение за хостингами для всех этих проектов. Чтобы не "просрачивались" и т.п. Расходы мои. Заполнение сайтов тоже мое. от вас WP тема + рерайт + мелкие поручения типа поставить вордпресный плагин А на сайт B и т.п.

знание php на базовом уровне, достаточном для работы с шаблонами WP будет плюсом.

На выходе я хочу видеть 30 новых тем/сайтов на WP в месяц.

Ожидаю примерных трудозатрат на 2,5-3 часа в день. От вас нахождение в скайпе с возможностью голосовой связи.

Предпочтение отдаю лансерам из Новосибирска, однако открыт к обсуждению любых городов. Цена фиксированная - 9к рублей.

13 лет назад
devyatov
Девятов 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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