Верстальщик

HTML-версткаЗакрыт3 заявки230 просмотров
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В команду требуется верстальщик с опытом работы html+css и знанием javascript (jQuery)

который владеет валидной версткой (все часто применяемые браузеры)

Работать придется на сторонней CMS на базе MVC

Обязательное условие быть на связи!

Что нужно: провести аудит верстики, исправить найденые огрехи, сверстать графическое рассылочное письмо чтобы в gmail хорошо отображалась горафика, сделать шаринг страниц для соцсеттей.

Если все ок постоянная работа по поддержке сайта.

От вас примеры работ, готовность приступить сегодня.

13 лет назад
GreenBucks
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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