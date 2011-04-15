В команду требуется верстальщик с опытом работы html+css и знанием javascript (jQuery)

который владеет валидной версткой (все часто применяемые браузеры)

Работать придется на сторонней CMS на базе MVC

Обязательное условие быть на связи!

Что нужно: провести аудит верстики, исправить найденые огрехи, сверстать графическое рассылочное письмо чтобы в gmail хорошо отображалась горафика, сделать шаринг страниц для соцсеттей.

Если все ок постоянная работа по поддержке сайта.

От вас примеры работ, готовность приступить сегодня.