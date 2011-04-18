Верстальщик/помощник программиста PHP

ВАЖНО!

Эта ваканчия только для жителей Петербурга и ближ. области! Работа в офисе, удалённая работа не рассматривается.

Требования:

18-25 л., возможно студент с возможностью работать в офисе.

Наличие выполненных работ (не обязательно размещённых в Интернете).

Знание HTML, CSS.

Желательно:

Умение верстать как блоками, так и таблицами, умение делать резиновую вёрстку.

Умение работать с CMS (как продвинутый пользователь) .

Представления о PHP и JavaScript, Jquery.

Будет большим плюсом:

Знание PHP, MySQL.

Знание JavaScript, в частности JQuery .

Обязаности:

Вёрстка новых сайтов, исправление (доработка, обновление, исправление ошибок) существующих сайтов.

Работа с контентом на сайтах (редактирование, добавление и т.п.).

В дальнейшем – выполнение части работ по установке сайтов на CMS и настройке (проводится обучение).

Условия:

Интересная работа в офисе м. Новочеркасская в молодом дружном коллективе.

Возможен неполный рабочий день (не меньше 5ч. в день, для студентов старших курсов или вечерников).

Тип занятости: Полная занятость

Зарплата: оклад 17 т.р. + бонусы за выполненые проекты до 20 т.р. в мес.

Резюме высылать на [email protected]

Телефон +7 812 3634959