Web-верстальщик

Ищем опытного верстальщика для выполнения регулярных заданий. Возможна полная ставка. Верстка из .psd , .ai , а также - верстка для мобильных и смартфонов. Понимание кроссбраузерности обязательно, знание стилей. Английский - не менее технического. Ждем ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к квалификации
- Отличное знание HTML, CSS
- Базовые знания JavaScript
- Понимание тенденций и развития веб-технологий
- Культура кода (семантика и кроссбраузерная верстка)
- Инициативность, исполнительность.
Работа постоянная, удаленная. Сайты различной тематики.
Необходимо как верстка так "натяжка" собственную cms.
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