Верстальщик на удаленную работу

Ищю верстача для различных интересных объектов! и для дальнейшего сотрудничества! Требования: возраст 19-23 МЕСТО - КИЕВ! Портфолио) Успехов!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание! Данная вакансия предлагается тем, кто может работать днем в рабочие дни и часы (по Киеву или МСК), а не только по вечерам или выходным. Проще говоря, тем, кто работает 100% на фрилансе или "сам на себя".
Приглашается опытный верстальщик XHTML, CSS для удаленного сотрудничества.
Требуется:
1) Валидная верстка
2) Ответственность
3) Соблюдение сроков
4) Достаточное (для обсуждения рабочих вопросов) нахождение в Сети.
Желателен опыт работы с jQuery и знание английского языка хотя бы на среднем уровне.
Варианты оплаты: webmoney, эл. перевод или на банковскую карту (2 раза в месяц).
Просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на портфолио, если такого нет в Вашем профиле или сообщать в заявке, если портфолио конфиденциально и высылается только по запросу.
Еще раз напоминаю, что офисным сотрудникам, желающим "подработать", халтурщикам, пропадающим, не соблюдающим сроки, не имеющим примеров своих работ - просьба: не оставлять заявок.
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