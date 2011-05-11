Верстальщик на удаленную работу

Внимание! Данная вакансия предлагается тем, кто может работать днем в рабочие дни и часы (по Киеву или МСК), а не только по вечерам или выходным. Проще говоря, тем, кто работает 100% на фрилансе или "сам на себя".

Приглашается опытный верстальщик XHTML, CSS для удаленного сотрудничества.

Требуется:

1) Валидная верстка

2) Ответственность

3) Соблюдение сроков

4) Достаточное (для обсуждения рабочих вопросов) нахождение в Сети.

Желателен опыт работы с jQuery и знание английского языка хотя бы на среднем уровне.

Варианты оплаты: webmoney, эл. перевод или на банковскую карту (2 раза в месяц).

Просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ссылку на портфолио, если такого нет в Вашем профиле или сообщать в заявке, если портфолио конфиденциально и высылается только по запросу.

Еще раз напоминаю, что офисным сотрудникам, желающим "подработать", халтурщикам, пропадающим, не соблюдающим сроки, не имеющим примеров своих работ - просьба: не оставлять заявок.