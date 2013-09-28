Верстальщик

$500
HTML-версткаЗакрыт5 заявок232 просмотра
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Нужен дизайн HTML - шаблонов для Email рассылок. Работа постоянная - минимально 3 работы в неделю. Идеально не только верстка а зразу и баннера в рассылки. Примеров у нас готовых много, отправим претендентам. Нужно хорошие знание HTML верстки, а опыт с оптимизацией рассылок для почтовых клиентов. Конкретности, а примеры работ отправим по почте. Ищем постоянного исполнителя, с которым будет удобно работать. Идеально Житомир или Киев, что бы можно было лично увидится, или общение по Skype . Работу можно начинать немедленно. Оплата оговорочная, можно оплачивать сделку от сделки, на карточку ПБ. Просим показать примеры работ и указать приблизительной бюджет на 3 * 4 = 12 рассылок в месяц.

10 лет назад
gurtovka
50 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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