Верстальщик

Добрый день! Требуется человек для создания шаблонов под SED 3.6. Знания базовые(html, css) Как делать шаблоны, откуда брать Я объясню и подскажу. Кол-во от 10 в неделю и выше. Цена за шаблон от 150 руб.(за страницы: главная, категория и страница ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн HTML - шаблонов для Email рассылок. Работа постоянная - минимально 3 работы в неделю. Идеально не только верстка а зразу и баннера в рассылки. Примеров у нас готовых много, отправим претендентам. Нужно хорошие знание HTML верстки, а опыт с оптимизацией рассылок для почтовых клиентов. Конкретности, а примеры работ отправим по почте. Ищем постоянного исполнителя, с которым будет удобно работать. Идеально Житомир или Киев, что бы можно было лично увидится, или общение по Skype . Работу можно начинать немедленно. Оплата оговорочная, можно оплачивать сделку от сделки, на карточку ПБ. Просим показать примеры работ и указать приблизительной бюджет на 3 * 4 = 12 рассылок в месяц.
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