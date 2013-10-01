Верстка HTML5/CSS3

Нужно сверстать порядка до 10 страниц с использованием HTML5/CSS3. Основной вопрос - кроссброузерность (последние версии, без допотомных ИЕ и пр.), валидность, чистый код с комментариями, HTML5/CSS3.

Будет использоваться анимация на jquery + еще пара эффектов.