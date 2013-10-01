Верстка HTML5/CSS3

Цена проекта 5000, т.к. верстка проведена. Потребность в верстке письма и доработках сайта на Opencart. ТехЗадание прилагается. Сайт www.magia-mozaiki.ru.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать порядка до 10 страниц с использованием HTML5/CSS3. Основной вопрос - кроссброузерность (последние версии, без допотомных ИЕ и пр.), валидность, чистый код с комментариями, HTML5/CSS3.
Будет использоваться анимация на jquery + еще пара эффектов.
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