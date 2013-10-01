Верстка HTML5/CSS3

$500
HTML-версткаЗавершен31 заявка295 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать порядка до 10 страниц с использованием HTML5/CSS3. Основной вопрос - кроссброузерность (последние версии, без допотомных ИЕ и пр.), валидность, чистый код с комментариями, HTML5/CSS3.

Будет использоваться анимация на jquery + еще пара эффектов.

HTMLCSS
10 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
voky
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$300
3 дня
Все сделано четко, красиво и легко. "World able profit". Рекомендую.
Отлично поработали с Олегом. Заказчик четко понимает чего хочет и при этом всегда советуется с исполнителем. Оплата была произведена сразу после завершения работ. В целом от сотрудничества остались только положительные впечатления.
  • Похожие заказы

  • Работа по opencart.

    $156

    Цена проекта 5000, т.к. верстка проведена. Потребность в верстке письма и доработках сайта на Opencart. ТехЗадание прилагается. Сайт www.magia-mozaiki.ru.

    OpenCart
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать мобильную версию сайта.

    Сайт некорректно открывается на айфон и айпад. Bashconcert.ru. необходимо в сжатые сроки устранить недочет и сделать простую мобильную версию.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Убрать с сайта фреймы

    Небольшой сайт размером 30 страниц. Открываются все страницы во фреймах. Нужно сделать чтоб открывались все страницы без фреймов. Предложения пишите тут или в личку.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка 2х страниц

    1. Домашняя страница, весь текст должен быть сверстан как текст 2. В поле поиска, подсказка, которая пропадает когда что-то набрали и появляется если все стерли 3. В деталях, нажимая на синие и серые плюсики, разворачиваем, ну и соответственно на минусики ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Сделать верстку сайта, диз скину по запросу ссылка на то что сейчас висит http://aktnaushniki.ru 1) css3 + html5 2) jquery для карусельки 3) телефоны — текстом с тенью 4) шрифты из апи гугла 5) адаптивная, кроссбраузерная верстка

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка шаблона html5

    $150

    Нужна валидная верстка макета. В приложении есть файлы страничек. От Исполнителя требуется назвать сроки и цену.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад