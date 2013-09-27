Убрать с сайта фреймы

Цена проекта 5000, т.к. верстка проведена. Потребность в верстке письма и доработках сайта на Opencart. ТехЗадание прилагается. Сайт www.magia-mozaiki.ru.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшой сайт размером 30 страниц.
Открываются все страницы во фреймах.
Нужно сделать чтоб открывались все страницы без фреймов.
Предложения пишите тут или в личку.
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