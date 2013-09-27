Убрать с сайта фреймы

1. Домашняя страница, весь текст должен быть сверстан как текст 2. В поле поиска, подсказка, которая пропадает когда что-то набрали и появляется если все стерли 3. В деталях, нажимая на синие и серые плюсики, разворачиваем, ну и соответственно на минусики ...