Верстка 2х страниц

1. Домашняя страница, весь текст должен быть сверстан как текст

2. В поле поиска, подсказка, которая пропадает когда что-то набрали и появляется если все стерли

3. В деталях, нажимая на синие и серые плюсики, разворачиваем, ну и соответственно на минусики – сворачиваем

4. “Print afsnit” выводит на печать заголовок и текст только этого параграфа/вопроса

5. Вверху темная полоса это главное меню, под ним – это под меню

все остальное стандартно - кроссбраузерность, качественный код