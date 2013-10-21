Сделать мобильную версию сайта.

HTML-версткаЗавершен6 заявок166 просмотров
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Сайт некорректно открывается на айфон и айпад.

Bashconcert.ru. необходимо в сжатые сроки устранить недочет и сделать простую мобильную версию.

10 лет назад
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vlad-torch
Владислав 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
46 отзывов
10 лет назад
$100
3 дня
Очень доволен работой
Хороший заказчик, своевременная оплата.
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