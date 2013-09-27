Помощь по верстке

HTML-версткаЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Есть такая проблема.

У меня на стареньком сайте затупил визуальный редактор при добавлении новости (видимо, глюкнул сам визуальный редактор):

- в виндовс ХР все хорошо, все элементы интерфейса редактора на месте

- а в виндовс 8 - полная лажа. Скрины редактора я приложил: в ИЕ, в ФФ и как должно быть (и есть после кнопки совместимости).

Сейчас редактор нормально работает только в ИЕ 8 и младше.

Получается, что скорее всего проблема возникает не в ОС, а в браузере, и тогда - это скорее всего верстка (html, javascript, css)

Еще интересно, что в ИЕ 10.0.9 есть такая кнопка "Просмотр в режиме совместимости". Если нажать на нее - редактор виден нормально.

Т.е. надо, видимо, какие-то файлы самой админки доточить под современные браузеры.

Заменять админку - муторно.

Мне кажется, что надо смотреть верстку.

Могу скачать нужные файлы интерфейса админки и отправить на анализ

Мож кто сможет удаленно, без фтп, помочь? )

Прошу указать Вашу цену и сроки.

Оплата — вебмани.

И по всем понятным причинам — только по факту ужЕ сделанной работы :)

Исполнитель — из Украины.

Спасибо заранее всем, кто обратит внимание на это скромное задание!:)

10 лет назад
IgorKon
Игорь 
63 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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