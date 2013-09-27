Помощь по верстке

Приветствую профессионалов! Есть PSD страница, разработанная дизайнером. Необходимо сделать верстку. Скорость работы - в приоритете!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть такая проблема.
У меня на стареньком сайте затупил визуальный редактор при добавлении новости (видимо, глюкнул сам визуальный редактор):
- в виндовс ХР все хорошо, все элементы интерфейса редактора на месте
- а в виндовс 8 - полная лажа. Скрины редактора я приложил: в ИЕ, в ФФ и как должно быть (и есть после кнопки совместимости).
Сейчас редактор нормально работает только в ИЕ 8 и младше.
Получается, что скорее всего проблема возникает не в ОС, а в браузере, и тогда - это скорее всего верстка (html, javascript, css)
Еще интересно, что в ИЕ 10.0.9 есть такая кнопка "Просмотр в режиме совместимости". Если нажать на нее - редактор виден нормально.
Т.е. надо, видимо, какие-то файлы самой админки доточить под современные браузеры.
Заменять админку - муторно.
Мне кажется, что надо смотреть верстку.
Могу скачать нужные файлы интерфейса админки и отправить на анализ
Мож кто сможет удаленно, без фтп, помочь? )
Прошу указать Вашу цену и сроки.
Оплата — вебмани.
И по всем понятным причинам — только по факту ужЕ сделанной работы :)
Исполнитель — из Украины.
Спасибо заранее всем, кто обратит внимание на это скромное задание!:)
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