Верстка готового дизайна

Требуется верстальщик со знанием своего дела. Сайт одностраничник с модулями и формами.. Бюджет обсуждаем, прошу указывать сроки, бюджет и работы..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн в формате PSD. Необходимо его сверстать.
Сайт на UMI.CMS.
Помимо вёрстки интересует доработка функционала.
сайт aromagood.ru
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