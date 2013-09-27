Верстка готового дизайна

$500
HTML-версткаЗакрыт7 заявок262 просмотра
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Есть готовый дизайн в формате PSD. Необходимо его сверстать.

Сайт на UMI.CMS.

Помимо вёрстки интересует доработка функционала.

сайт aromagood.ru

10 лет назад
stohastik
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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