Верстка емейл-рассылки

HTML-версткаЗавершен14 заявок275 просмотров
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(задание отредактировано)

Надо сверстать емейл-рассылку по примеру из вложения.

Емейл должен корректно отображаться во всех почтовиках типа Outlook, Thunderbird, GMail, Yahoo, Yandex, Mail.ru и т.д.

12 лет назад
kandreyv
Андрей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
larianum
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Станислав отличный исполнитель и человек - все сделано четко в срок и как надо, и просто приятен в общении. Спасибо, буду обращаться еще.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, постоплата без нареканий! С удовольствием буду продолжать сотрудничество!
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